Italia-India, Meloni e Modi al Colosseo: il premier indiano regala le caramelle ‘Melody’ alla presidente del Consiglio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha effettuato una visita notturna al Colosseo con il primo ministro indiano Narenda Modi. Meloni ha pubblicato uno scatto su X che li ritrae sorridenti. “Benvenuto a Roma, amico mio!”, ha scritto Meloni. Anche Modi ha parlato del suo arrivo nella capitale. “Appena atterrato a Roma, ho avuto l’opportunità di incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a cena, seguita da una visita all’iconico Colosseo. Abbiamo scambiato opinioni su una vasta gamma di argomenti. Attendo con interesse i nostri colloqui di oggi, durante i quali proseguiremo la conversazione su come rafforzare l’amicizia tra India e Italia”, ha scritto sui social.

Meloni e Modi: “Fra Roma e Nuova Dehli legame strategico”

“Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva. Negli ultimi anni, i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, evolvendo da una cordiale amicizia aun partenariato strategico speciale fondato sui valori di libertà e democrazia, nonché su una visione comune del futuro”. Lo scrivono in un intervento congiunto sul Corriere della Sera la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il premier indiano Narendra Modi. “In una fase in cui il sistema internazionale attraversa profondi cambiamenti, il partenariato tra Italia e India è guidato da frequenti incontri ai più alti livelli politici e istituzionali, e sta acquisendo una nuova e più elevata dimensione che combina il nostro dinamismo economico, la creatività delle nostre società e la saggezza di civiltà millenarie”, aggiungono. “La nostra cooperazione riflette la consapevolezza condivisa che prosperità e sicurezza nel XXI secolo saranno determinate dalla capacità delle Nazioni di innovare, gestire le transizioni energetiche e rafforzare la propria sovranità strategica. A tal fine, ci siamo impegnati ad approfondire e diversificare la nostra relazione bilaterale, con l’obiettivo di perseguire nuovi traguardi e valorizzare le nostre forze complementari”, affermano ancora Meloni e Modi.

“Puntiamo a potente sinergia”

“Puntiamo a creare una potente sinergia tra il design italiano, l’eccellenza manifatturiera e i supercomputer di livello mondiale – espressione della posizione dell’Italia come potenza industriale – e la rapida crescita economica dell’India, il talento ingegneristico, la scala produttiva e il suo ecosistema innovativo e imprenditoriale, che conta oltre 100 unicorni e 200.000 start-up”, dicono ancora i due leader. “Non si tratta di una semplice integrazione – argomentano – ma di una co-creazione di valore in cui i rispettivi punti di forza industriali si rafforzano reciprocamente. Vogliamo raggiungere e superare l’obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029 con particolare attenzione a difesa e aerospazio, tecnologie pulite, macchinari, componenti automobilistici, chimica, farmaceutica, tessile, agroalimentare, turismo e altro ancora”. “La nostra visione condivisa mira quindi a porre le basi per un forte e lungimirante partenariato tra India e Italia, con le persone al centro”, concludono Meloni e Modi.

Meloni posta video con Modi, ottime caramelle ‘Melody’

“Il primo ministro Modi ci ha portato un regalo, davvero ottime caramelle”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un breve video postato sui social che mostra la premier, sorridente, insieme al primo ministro indiano Narendra Modi. I due mostrano il pacchetto di caramelle che si chiamano “Melody”, hashtag che unisce i nomi dei due leader diventato virale.

Al via incontro a Villa Pamphilj

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi. Presente anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Nel corso dell’incontro sarà adottata una dichiarazione congiunta che eleverà le relazioni tra Italia e India al rango di Partenariato Strategico Speciale. Oltre ai principali dossier bilaterali, Meloni e Modi affronteranno le più rilevanti questioni internazionali, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente, al conflitto in Ucraina e alla sicurezza nell’Indo-Pacifico. I due leader – dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa previste per le 13 – parteciperanno a un pranzo di lavoro ufficiale. Meloni e Modi assisteranno poi alla firma di una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell’agricoltura, dell’istruzione superiore, dei minerali critici, della cooperazione museale e del contrasto ai reati economico-finanziari. Scambieranno gli accordi per il governo il Ministro della Difesa, Guido Crosetto; il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida; il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin; il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il Vice Ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Presente anche il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro. Infine Meloni e Modi si recano nel giardino d’ingresso per la piantumazione di un albero di gelso nero donato dal primo ministro indiano.