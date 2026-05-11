Sergio Mattarella questa mattina ha fatto tappa a Milano. Il presidente della Repubblica ha visitato la Fondazione Renzo Piano, al Politecnico, in compagnia dall’archistar, e poi si è spostato al Teatro alla Scala in occasione della cerimonia che celebra gli 80 anni dal concerto di riapertura diretto da Arturo Toscanini. Accolto da una standing ovation, il capo dello Stato ha assistito allo spettacolo eseguito dall’orchestra e dal coro della Scala con la direzione di Riccardo Chailly e Alberto Malazzi.

Mattarella: “Questa generazione è piena di valori positivi”

“La passione questa generazione ce l’ha anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione è piena di valori positivi. Poi certo devono riversare questa passione nell’orientamento, nella loro strada. Noi possiamo passare a loro il valore della convivenza, non modelli di comportamento. E questo è quello che provoca fiducia. E’ una generazione” in cui “c’è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia”, ha detto Mattarella, alla Fondazione Renzo Piano, in un colloquio con l’archistar e senatore vita e un gruppo di studenti.

Mattarella: “Ascoltare è la strada per la pace”

“L’ascolto è la chiave del progresso, della vita. Dovrebbe essere l’attitudine più facile. Siamo nati per ascoltare. E’ sempre strano” che quella dell’ascolto “è stata sempre un’arte incomprensibilmente difficile” e invece “dovrebbe essere la più praticata, con chiunque, sempre”, ha aggiunto il presidente della Repubblica. “Ascoltare chiunque tutti sempre non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. Vale per qualunque tipo di progetto. Quella di ascoltare è la strada per la pace. Se nella dimensione internazionale ascoltassero un po’ di più, ne avremmo un grande vantaggio”.

Mattarella alla cerimonia degli 80 anni dalla riapertura della Scala

Il leader del Quirinale si è poi spostato alla Scala per celebrare l’anniversario dell’11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini diresse il concerto di riapertura del Teatro ricostruito dopo i bombardamenti del 1943. Il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco di Milano Beppe Sala e dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. In programma un concerto diretto da Riccardo Chailly e di Alberto Malazzi con alcune pagine del Nabucodonosor di Giuseppe Verdi: Sinfonia, Gli arredi festivi, Sperate, o figli… D’Egitto là sui lidi, Va’ pensiero.