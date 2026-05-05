Caro bollette, Salvini: “In Commissione UE gente inadatta che non aiuta i cittadini”

“Sostengo la richiesta del ministro Giorgetti e del presidente di Confindustria Orsini, è sorda e inutile un’Europa che ci dice puoi spendere più soldi per le armi ma non puoi spendere più soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette e far benzina. Un’Europa così non ci serve, il problema non è Trump, Zelensky, Putin, l’Iran, qua il problema è a Bruxelles. Abbiamo al governo della Commissione Europea gente inadatta”, così il vicepremier Matteo Salvini a margine della cerimonia di avvio della demolizione di Palazzo Fienga, roccaforte del clan camorristico Gionta, a Torre Annunziata.