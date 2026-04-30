Dfp, Renzi in Aula cita i "Soliti ignoti": "Giorgetti, l'hanno rimasto solo"

Citazione cinematografica per Matteo Renzi in aula al Senato, durante le dichiarazioni di voto sul Documento di finanza pubblica. “Signor Ministro, lei ricorda ‘L’audace colpo dei soliti ignoti’, la frase cult ‘M’hanno rimasto solo questi quattro…’. L’hanno rimasta sola ministro Giorgetti. Alla sua sinistra e alla sua destra non c’è nessuno. Non c’è il presidente del Consiglio è in fuga, ma è in fuga non come l’uomo solo al comando di Fausto Coppi, è in fuga dal referendum. L’hanno rimasta sola anche il vicepresidente del Consiglio, suo capopartito. Eppure in questa settimana Salvini ha avuto del tempo, è andato anche dalla famiglia del bosco, a cui diamo la solidarietà… alla famiglia del bosco, perché beccarsi è anche Salvini è un problema ulteriore. Il ministro Salvini ha parlato sul 3%, sul deficit, sull’austerity, però non è in aula. L’hanno rimasta sola anche il ministro degli esteri, l’altro vicepresidente, sa quello che in questa settimana ha avuto tempo per andare a vedere Frosinone – Carrarese, ma non per stare in aula con noi. Frosinone – Carrarese l’ha vista. Ma il suo intervento in dibattito no”, le parole del leader di Italia Viva.