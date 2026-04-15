Vinitaly, Giorgia Meloni visita lo stand delle Marche

E’ stata una giornata ricca di sorprese quella di ieri, 14 aprile, per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che allo stand marchigiano al Vinitaly ha ricevuto in visita Giorgia Meloni per un brindisi in terrazza con il Conero DOCG Rosato: nuova tipologia della denominazione tutelata dall’Istituto marchigiano di tutela vini, che debutta proprio quest’anno alla fiera. “La ringrazio – ha detto il Governatore – per averci onorato anche quest’anno della sua presenza insieme ai Ministri Lollobrigida, Mazzi e Salvini. Un’attenzione per il mondo del “nostro” vino che ci sta dando grandi soddisfazioni nonostante un momento complesso per il settore, dovuto a diversi fattori, tra cui le tensioni internazionali”. Presente anche il vicepresidente della Giunta regionale Enrico Rossi.

Il presidente Acquaroli: “Enoturismo è volano per economia e crescita delle imprese”

“Vinitaly rappresenta una grande opportunità per affermare la nostra identità”, ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. “L’enoturismo è un volano per l’economia e la crescita delle imprese. Offrire l’esperienza autentica, conoscere i produttori e vivere da vicino la qualità delle nostre eccellenze significa costruire un legame profondo tra visitatori e Marche dal quale nasce valore: economico, per le imprese, ma anche culturale e identitario per l’intera comunità. Vogliamo continuare a investire in questa direzione, valorizzando sempre più il connubio tra qualità, sostenibilità e accoglienza.”.

Il vicepresidente Rossi: “40% della produzione marchigiana è biologica”

“Uno straordinario primato nazionale delle Marche – annuncia il vice Governatore Rossi -: il 40% della produzione è biologica. Testimone dell’impegno del nostro sistema agricolo in termini di sostenibilità ambientale. La sfida è trasformarlo in un vantaggio competitivo concreto, capace di generare sostenibilità anche economica e sociale. Per noi significa accompagnare le imprese in un percorso di crescita che valorizzi il biologico come elemento distintivo e opportunità reale di sviluppo”.