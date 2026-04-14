Iran, Meloni: "Ho deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"

“Il governo, in considerazione della situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al Vinitaly, a Verona. “Per quanto possa essere complesso, per quanto possa essere difficile, il nostro orizzonte rimane l’occidente – ha detto Meloni -. E’ la nostra collocazione storica, geopolitica. Lo ha ribadito anche il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno. La nostra collocazione è europea e occidentale, e io mi attengo a quella, che condivido pienamente. Poi, quando ci sono cose che non condividiamo, agiamo di conseguenza”.