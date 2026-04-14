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martedì 14 aprile 2026

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Iran, Meloni: "Ho deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"

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“Il governo, in considerazione della situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al Vinitaly, a Verona. “Per quanto possa essere complesso, per quanto possa essere difficile, il nostro orizzonte rimane l’occidente – ha detto Meloni -. E’ la nostra collocazione storica, geopolitica. Lo ha ribadito anche il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno. La nostra collocazione è europea e occidentale, e io mi attengo a quella, che condivido pienamente. Poi, quando ci sono cose che non condividiamo, agiamo di conseguenza”.