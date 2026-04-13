M5S, Conte: "Strano Di Maio abbia tempo per rassegna stampa, legga il libro"

“Mi sorprende che con tutto quello che succede in Medioriente Di Maio abbia avuto il tempo di leggersi la rassegna stampa di oggi. Legga il libro e si farà un’idea migliore”. Lo ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, commenta durante la presentazione del suo libro, quanto scritto sui social dal Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo, Luigi Di Maio. “Se mi trovo in imbarazzo a lavorare con Renzi, Mastella e altri? Il progetto per noi è fondamentale costruirlo su una piattaforma condivisa e su obiettivi strategici. È il primo passaggio. Il secondo passaggio è poi l’affidabilità di chi ti affianca, perché è chiaro che il progetto può avere successo se ci sono interpreti leali che credono e condividono lealmente quegli obiettivi. Non sottoscrivono quel progetto solo perché in quel momento bisogna andare a Chigi. Però se ci fate caso è da parecchio che non voglio più parlare di singole persone, perché oggi parlare di singole persone significherebbe farne una questione personale. Se si fa politica non può essere una questione personale”, conclude Conte.