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venerdì 10 aprile 2026

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Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione”

Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione”
La sindaca di Genova, Silvia Salis. (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse)
Redazione
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La sindaca di Genova apre a un possibile impegno nazionale

Silvia Salis non esclude un impegno nella politica nazionale. La semi apertura della sindaca di Genova è arrivata attraverso un’intervista di Bloomberg dall’emblematico titolo ‘Emerge in Italia una anti-Meloni con l’obiettivo di spodestare l’originale’.

È chiaro che non posso sottrarmi a questa attenzione nazionale, non posso evitare le domande. È una cosa interessante, mi lusinga”, ha detto la prima cittadina del capoluogo ligure, sottolineando che non parteciperebbe a eventuali primarie del centrosinistra. Tuttavia, qualora le venisse chiesto direttamente di scendere in campo, risponde che “Di fronte a una richiesta unitaria non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia”.

Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Con richiesta unitaria lo prenderei in considerazione”
SIlvia Salis durante il suo intervento di gennaio scorso alla convention di “Primavera”, la Margherita 2.0 di Vincenzo Spatafora. (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse)

La sindaca si descrive come “una candidata progressista che crede fermamente che lo sviluppo economico e la giustizia sociale possano coesistere”. “Questo governo di destra”, aggiunge nell’intervista, “non è stato in grado di realizzare né l’uno né l’altro, rendendo infelici sia i pochi che i molti. Il che, di per sé, è già un grande risultato”. Infine, alla domanda se veda delle somiglianze con la presidente del Consiglio, Salis ride e risponde: “No, il mio nome è Silvia. Ma sì, sono una madre, sono cristiana e sono anche sposata. Ho tutte le caratteristiche richieste”.

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