Caso Regeni, anche Ginella Vocca si dimette da commissione MiC

Cinema: doc su Regeni, anche

Dopo Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti, anche Ginella Vocca – fondatrice e presidente del MedFilm festival – si è dimessa dalla Commissione cinema selettivi del MiC dopo le polemiche per l’esclusione dai finanziamenti pubblici del doc ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’ di Simone Manetti sul ricercatore rapito e ucciso in Egitto. Vocca ha comunicato la sua decisione con una lettera al ministro Alessandro Giuli, che LaPresse ha potuto visionare.

“Gentile ministro – si legge – ho doverosamente atteso il suo intervento in Parlamento, che condivido nella forma e nella sostanza, prima di sciogliere la riserva e dare le dimissioni. A questo proposito, confermo che mi sono fermamente opposta alla bocciatura del documentario ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’, ne sono testimoni i miei stessi colleghi a cui ho fatto presente per iscritto via email e verbalmente in sede di riunione, quanto potesse essere sbagliato, sotto ogni profilo, bocciare il film. Non è stata l’unica volta in cui mi sono trovata in disaccordo, ma è comprensibile in una pluralità di visioni. E dunque ho ritenuto che fosse possibile continuare e provare a far sentire la mia voce dall’interno, difendendo, anche con successo, altri progetti che rischiavano di essere bocciati per motivi che, almeno a me, apparivano incomprensibili. Ho resistito, guidata dal pensiero che mettere in crisi la Commissione, con ancora tutta la Seconda sessione da esaminare, fosse un atto grave e irresponsabile verso le centinaia di operatori del settore in attesa delle nostre delibere. Avevo accettato la nomina perché credo nel valore delle Commissioni e delle scelte selettive, e ho messo al servizio la mia lunga esperienza professionale nell’ambito cinematografico. Auspicando un veloce superamento della crisi, ringraziando ancora per la fiducia, rimetto nelle sue mani la mia nomina”. Contattata da LaPresse, Vocca ha parlato di decisione “dolorosa e ponderata“.

Giuli ringrazia Ginella Vocca per le sue dimissioni

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ringraziato “Ginella Vocca per il lavoro svolto nella Commissione cinema degli esperti per l’attribuzione dei contributi selettivi e per la sensibilità espressa attraverso la sua scelta, certo che la collaborazione già avviata nel tempo proseguirà”. Così il MiC in una nota.

MiC: “Lavoriamo a decreto per revisione regole commissioni”

Sul sistema delle commissioni il “ministero sta lavorando a una revisione complessiva delle regole di costituzione e funzionamento mediante apposito decreto”. Così Il MiC in una nota successiva alla lettera al ministro Giuli con cui Ginella Vocca si è dimessa dalla Commissione cinema selettivi del MiC dopo le polemiche per l’esclusione dai finanziamenti pubblici del doc ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’ di Simone Manetti sul ricercatore rapito e ucciso in Egitto.