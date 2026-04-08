Marche, in consiglio interpellanze su raccolta e gestione plasma

Prima parte dei lavori in seduta aperta per l’intervento di Maryam Rajavi, Presidente del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana. In seduta ordinaria le modifiche alla pianificazione territoriale e quelle al Programma Fesr 2021/2027. Iscritte all’odg interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione.

La prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche è stata convocata per martedì 14 aprile a partire dalle ore 10. Prima parte dei lavori in seduta aperta per l’intervento, tramite videomessaggio, della Presidente del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, Maryam Rajavi. La seduta ordinaria prevede l’esame di interrogazioni e interpellanze tra cui quelle relative ai compartimenti di pesca e al caso della raccolta e gestione del plasma. L’ordine del giorno vede iscritte anche la proposta di legge concernente le modifiche alla normativa di pianificazione per il governo del territorio e la proposta di atto amministrativo relativa alla seconda modifica del programma regionale Fesr 2021/2027. In coda sono iscritte diverse proposte di mozione.

ORE 10:00 – SEDUTA APERTA

Intervento di Maryam Rajavi

Al termine SEDUTA ORDINARIA con il seguente ordine del giorno:

1)Interrogazioni a risposta immediata;

2)Interrogazioni:

· n. 168 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri e Seri “Stato della diffusione della cocciniglia nelle Marche e iniziative urgenti della Regione”;

· n. 99 a iniziativa del Consigliere Nobili “Caratterizzazione ambientale completa del sito Fox Petroli SpA nell’area industriale della Tombaccia (Comune di Pesaro)”;

· n. 100 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Rinnovo della patente di guida per i soggetti fragili: richiesta di intervento su liste d’attesa del SSR, costi a carico dei cittadini e necessità di semplificazione dell’iter”;

· n. 115 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Criticità dei centri di riabilitazione accreditati nelle Marche – revisione delle tariffe, dei budget e degli accordi regionali”;

· n. 130 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Conferimento delle funzioni di Avvocato interno presso l’AST di Fermo – verifica di legittimità, trasparenza delle procedure e richiesta di indizione di un concorso pubblico aggregato per Avvocati degli Enti del SSR”;

· n. 152 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Assunzioni operatori socio-sanitari presso l’I.N.R.C.A. – strutture Regione Marche – attingendo dalla graduatoria esistente derivata da concorso indetto con determina n.12 del 12/01/2024 del Direttore Generale dell’AST Ancona Marche”;

· n. 173 a iniziativa del Consigliere Marconi “Accesso alle cure intermedie tramite i medici di medicina generale, Punti di Assistenza Territoriale e Centrale Operativa Territoriale”;

· n. 174 a iniziativa del Consigliere Nobili “Fondazione Marche Cultura, conferimento ad interim dell’incarico di direttore al presidente della Fondazione e relativo trattamento economico”;

n. 180 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Assetto degli incarichi e governance della Fondazione Marche Cultura”; (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

3)Interpellanze:

· n. 11 a iniziativa del Consigliere Nobili “Cessazione del regime derogatorio di cui all’art. 10, comma 3, del Regolamento regionale n. 6/2009 – Persistenza dell’attività di pesca delle vongolare del compartimento di San Benedetto del Tronto nel compartimento marittimo di Ancona – Iniziative urgenti per il ripristino della legalità e della corretta gestione della risorsa ittica”;

· n. 19 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Politiche ambientali per la tutela dell’ecosistema marino e costiero”;

· n. 23 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Ruggeri, Vitri e Mangialardi “Situazione di emergenza della raccolta di plasma attraverso le AVIS marchigiane”;

Interrogazione n. 203 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Vitri, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Cesetti, Mangialardi e Piergallini “Gravi problematiche utilizzo plasma”;

Interrogazione n. 204 a iniziativa del Consigliere Canafoglia “Interventi messi in atto per evitare malfunzionamenti trattamento plasma presso il sistema sanitario regionale”;

4)Proposta di legge n. 38 a iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio)”;

(iscritta ai sensi del comma 2 dell’articolo 88 del R.I.)

5)Proposta di atto amministrativo n. 8 a iniziativa della Giunta regionale “Programma regionale (PR) FESR 2021/2027. Approvazione della seconda modifica del PR FESR. Regolamenti 2021/1060 e 2025/1914. Modifica della d.g.r. 1828/202”;

Nuova titolazione: Programma regionale (PR) FESR 2021/2027. Approvazione della seconda modifica del PR FESR. Regolamenti 2021/1060 e 2025/1914”;

Relatore di maggioranza: Andrea Maria Antonini

Relatrice di minoranza: Massimo Seri

(Discussione e votazione)

6) Mozione n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Nobili, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Seri, Cesetti “Rapporto sulla violenza di genere nella Regione Marche – anno 2024”. Rafforzamento delle politiche regionali e impegno per la diffusione della cultura del consenso libero e consapevole”;

Mozione n. 11 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Riconoscimento del reato di femminicidio e condanna di ogni tentativo volto a edulcorare o sminuire l’importanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”;

Mozione n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Battistoni, Putzu, Cardilli, Borroni, Ausili, Assenti, Barbieri, Baiocchi, Marcozzi, Marconi, Sebastiani, Marinelli, Rossi “Violenza di genere: ulteriore rafforzamento delle politiche regionali di contrasto e prevenzione”;

7)Mozione n. 23 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Bonifica di ordigni bellici e armi chimiche nella costa pesarese”;

Interrogazione n. 66 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “La nuova inchiesta sugli ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, inabissati davanti alla costa pesarese”;

Interrogazione n. 212 a iniziativa del Consigliere Nobili “Ordigni bellici e possibili residui chimici inabissati davanti alla costa pesarese, stato delle verifiche e iniziative della Regione Marche”;

8)Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

9)Mozione n. 25 a iniziativa del Consigliere Nobili “Grave situazione del Tribunale per i Minorenni delle Marche – Richiesta di intervento urgente al Ministero della Giustizia e impegno della Regione per il rafforzamento dei servizi territoriali a tutela dei minori”;

10)Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”; (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)