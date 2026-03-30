Marche, i ragazzi del Liceo “Rinaldini” visitano l’Aula del consiglio

L’Aula consiliare del Palazzo Regionale delle Marche ha aperto, oggi, le sue porte agli studenti di una classe quarta dell’indirizzo socio-economico del liceo classico “Rinaldini” di Ancona. Ad accoglierli il consigliere segretario, Marco Ausili, che li ha guidati nel corso di una visita formativa nell’ambito del progetto “Conoscere il Consiglio” finalizzato ad avvicinare i giovani alle Istituzioni. In ricordo della mattinata a Palazzo Leopardi, gli studenti hanno ricevuto la pubblicazione dedicata alla XII legislatura contenente anche lo Statuto della Regione Marche.

Le parole di Ausili

“La partecipazione politica rappresenta una forma di cura del territorio e un profondo senso di appartenenza. L’impegno civile è un testimone ricevuto dai genitori da consegnare ai figli e il Consiglio regionale è lo spazio dove si lavora insieme per il bene della regione e per promuovere la crescita della comunità marchigiana”.