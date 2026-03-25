Professoressa accoltellata a Bergamo, Salvini: "Interroghiamoci tutti"

Matteo Salvini ha commentato la triste vicenda che ha coinvolto un’insegnate in provincia di Bergamo. “È incredibile perché è stata accoltellata un’altra professoressa, di francese, che è già drammatico. Ma l’accoltellatore ha 13 anni”, ha dichiarato il vicepremier durante il suo intervento all’evento dell’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) ‘Proteggere chi viaggia’ in Campidoglio, a Roma. “La professoressa è in codice rosso e preghiamo perché finisca in maniera meno drammatica di come è cominciata”.

“Ci dobbiamo interrogare tutti. Non dipende né dalle Authority, né dal Senato, né dal giornalismo. Evidentemente c’è un cortocircuito a casa delle famiglie e nella comunicazione – ha proseguito Salvini – Quei benedetti, se vengono usati bene, social, e maledetti, perché la cretineria di uno può diventare virale. Se diventano virali le 120 pressioni per salvare una vita, è bello, ma temo che sia più facile che diventi virale l’imbecille“.