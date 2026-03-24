Marche, al via i lavori alla Ciclovia adriatica

L’assessore alle Infrastrutture delle Marche Francesco Baldelli si è recato, oggi, al cantiere di Marotta di Mondolfo per dare ufficialmente il via ai lavori di completamento della Ciclovia Adriatica su Lungomare C. Colombo. Con lui il sindaco Alice Andreoni e il consigliere regionale Nicola Barbieri. L’intervento è promosso dalla Regione e si inserisce in un più ampio progetto di collegamento tra Senigallia, Marotta e Fano. Il progetto punta a migliorare la mobilità sostenibile e a valorizzare l’area costiera, offrendo un’infrastruttura sicura e accessibile per cittadini e turisti.

I dettagli

Una corsia protetta per ciclisti e pedoni lungo un tratto di 1,2 km, con un investimento complessivo di 750mila euro: un percorso che collegherà il ponte d’acciaio sul fiume Cesano con il tratto già esistente nei pressi del complesso “Le Vele”. Dopo la realizzazione del ponte finanziato dalla Regione con circa 5 milioni di euro, sono previsti ulteriori 5 milioni per il completamento della Ciclovia nel territorio del Comune di Fano.

Le parole di Baldelli

“Investimenti per le ciclovie delle Marche, che piacciono a giovani, famiglie e turisti. La Ciclovia Adriatica è uno strumento straordinario di sviluppo e moltiplicatore di PIL. La politica sulle infrastrutture di questa amministrazione regionale, con 1300 cantieri per oltre 7 miliardi di investimenti, partecipa concretamente alla crescita dell’occupazione. Ogni euro investito – ha proseguito – nelle infrastrutture marchigiane ne produce 3,3 in ricaduta economica sul territorio”.

Le parole di Barbieri

“Un turista che arriva nei nostri territori in bicicletta spende il doppio rispetto al turista tradizionale. Qui a Marotta (AN) realizziamo un percorso non solo ciclabile, ma anche pedonale, per offrire a giovani, famiglie e turisti che raggiungono le nostre spiagge, un percorso sicuro, riqualificando, al contempo, tutta l’area a beneficio delle attività turistiche locali”.