Mattarella, laurea ad honorem a Salamanca: “Senza Italia e Spagna non si può comprendere l’Europa”

“Senza la Spagna e l’Italia non si può comprendere l’Europa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della lectio magistralis pronunciata all’Università di Salamanca dopo aver ricevuto l’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa. Nel dialogo tra gli studiosi di Salamanca e gli omologhi italiani, “si può rinvenire un ampio contributo alla formazione della cultura europea come la conosciamo oggi. In essa, infatti, le relazioni tra Spagna e Italia rappresentano uno degli assi portanti. Lungo un arco temporale che si estende dall’antichità romana fino all’età contemporanea, i nostri Paesi hanno condiviso strutture istituzionali, modelli culturali e dinamiche politiche che ne hanno profondamente influenzato la rispettiva evoluzione storica. Una relazione profonda, che ha inciso, al di là del rapporto tra gli Stati, sulle società dei nostri popoli, nelle quali dimensioni politiche, culturali, religiose e intellettuali si sono costantemente intrecciate e vicendevolmente influenzate”, ha aggiunto il capo dello Stato.