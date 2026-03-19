Marche, prossimo consiglio regionale monotematico su Sanità

La prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche, in programma dalle ore 10 di martedì 24 marzo, sarà monotematica sui temi della Sanità. L’annuncio direttamente dall’ufficio stampa che ha comunicato l’iscrizione di 9 proposte di mozione aventi ad oggetto principalmente liste d’attesa e organizzazione della sanità territoriale. La diretta dei lavori sarà come al solito trasmetta sulla pagina web del Consiglio. In apertura le comunicazioni della Giunta, subito dopo l’esame di diversi atti di indirizzo. Segue ordine del giorno completo.

1) Comunicazioni della Giunta regionale sul tema della sanità regionale;

2) Mozione n. 14 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Potenziamento del servizio sanitario regionale nei territori di Senigallia, Val Misa e Val Nevola (distretto sanitario AST di Senigallia)”;

3) Mozione n. 20 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Piergallini, Vitri “Progetto per il riutilizzo della sede INRCA di via della Montagnola”;

4) Mozione n. 21 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Cesetti, Mancinelli, Piergallini, Vitri “Interventi per contrastare le enormi liste di attesa nelle residenze sociosanitarie per anziani e demenze”;

5) Mozione n. 34 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi “Corso di formazione specifica in medicina generale (CFSMG) nelle Marche – proposte”;

6) Mozione n. 37 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Caporossi, Mancinelli, Ruggeri, Nobili, Seri, Mangialardi, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Revisione del Piano Socio Sanitario Regionale, degli atti aziendali e istituzione unità di crisi per la sanità regionale”;

7) Mozione n. 55 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Iniziative a sostegno delle persone affette da fibromialgia, vulvodinia ed endometriosi”;

8) Mozione n. 56 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Impegno al reperimento delle risorse per la realizzazione delle Case di Comunità e Ospedali di Comunità;

9) Mozione n. 57 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini, Mastrovincenzo, Cesetti, Nobili, Mancinelli, Caporossi, Seri e Catena “Iniziative urgenti per il contrasto delle liste d’attesa nel SSN e per la tutela del diritto alle cure dei cittadini marchigiani”;

10) Mozione n. 59 a iniziativa della Consigliera Sebastiani “Potenziamento della sanità territoriale quale punto di riferimento clinico e sociale per le comunità locali”.