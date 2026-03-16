Referendum Giustizia, Tajani: “Sistema attuale voluto da Mussolini, esiste solo nelle dittature”

A pochi giorni dal voto per il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, arriva il messaggio di Antonio Tajani secondo cui l’attuale sistema giudiziario è stato “introdotto da Mussolini e dal fascismo” e che “esiste solo nelle dittature”.

“Voglio mandarvi un messaggio da casa mia perché ciò di cui sto per parlare riguarda la vita di ciascuno di noi, la giustizia. Perché può capitarvi tra capo e collo di vedervi arrivare qualche cosa di strano mentre state a casa. Voglio proporvi una semplice riflessione: in qualunque disputa, in qualunque competizione, la persona che è chiamata a giudicare chi ha ragione e chi ha torto non deve essere amica di nessuna delle due parti in causa”.

“Chi di voi è appassionato di calcio come me andrebbe a vedere una partita nella quale l’arbitro indossasse la stessa maglia di una delle due squadre e a fine partita se ne andasse a cena con i giocatori di quella squadra? Sarebbe assurdo. Questo concetto tanto evidente è la materia del referendum per il quale si voterà il 22 e il 23 marzo“, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri sui social.

“Non si parla di calcio ovviamente, parliamo della disputa più importante di tutte per i singoli e per la società, parliamo del processo penale con il quale si decide la vita e la libertà delle persone. Non vi sembra ovvio che anche in questo caso, proprio come in una partita di calcio, chi decide cioè il giudice non debba essere amico, collega, legato da interessi comuni con nessuna delle due parti, né chi accusa né chi difende?”.

“È talmente ovvio che in tutte le altre democrazie d’Europa le cose hanno sempre funzionato in questo modo. L’Italia finora è stata un’eccezione fra le democrazia. Un sistema come il nostro esiste solo in Russia, in Cina, in altre dittature, del resto in Italia venne introdotto da Mussolini e dal fascismo”, ha aggiunto. “I nostri avversari vi dicono di votare No per difendere la democrazia. Beh, mi pare uno strano modo di difendere la democrazia non voler cambiare un sistema voluto dal fascismo per sostituirlo con un altro sistema, che invece è in uso in tutte le democrazie”.