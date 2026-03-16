Famiglia nel bosco, mercoledì i genitori saranno ricevuti da La Russa al Senato

I genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco‘, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo quanto si apprende, saranno ricevuti mercoledì a palazzo Madama dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Da palazzo Madama non arrivano conferme ufficiali, ma fonti vicine al presidente ricordano che, già lo scorso dicembre, La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale.

Pd: “La Russa usa la vicenda con cinismo in vista del referendum”

“Ancora una volta La Russa interpreta il suo ruolo con faziosità e scarso rispetto per le istituzioni. Tutti abbiamo davvero profondo rispetto per la tragedia emotiva che stanno vivendo i bambini Trevallion e la loro famiglia. Proprio per questo mai e poi mai avremmo pensato che qualcuno – l’altro ieri la Presidente del Consiglio, ieri il Ministro Salvini, oggi addirittura la seconda carica dello Stato, domani Nordio con gli ispettori – avesse usato la vicenda per bassi scopi elettorali in vista del referendum. Tutto ciò è molto grave, dimostra cinismo, spregiudicatezza istituzionale, ma anche nervosismo in vista di domenica. In vicende come queste che riguardano ragazzini ci vogliono sensibilità, delicatezza, confronto serrato e disponibilità tra famiglia, psicologi, assistenti sociali, magistrati minorili, legali. La Russa In qualche modo ricorda lo stesso cinismo che venne usato in occasione della vicenda di Bibbiano”. Così il senatore Pd Walter Verini, intervistato da Radio Popolare.