8 marzo, Laura Mattarella: “Poche donne al vertice, ancora tanta strada da fare”

Nella giornata dell’8 marzo, Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato della condizione femminile in Italia : “Sulla carta abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora tanta strada. La differenza salariale tra uomini e donne ne è un esempio lampante. Abbiamo poche donne al vertice e sono viste come eccezioni, quindi abbiamo grandi titoli di giornale o di telegiornale per la prima donna presidente della Corte Costituzionale, la prima presidente di Cassazione, o la prima donna presidente del Consiglio, ed è giusto, ma vengono ancora viste come eccezioni”. Così Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista al Tg3 in onda alle 19 di domenica, in occasione della Giornata internazionale della donna.

– “I ruoli – ha proseguito Laura Mattarella nell’intervista al Tg3 – devono essere assolutamente riequilibrati. Non può esserci un modello maschile sul lavoro e un modello femminile dentro casa. Fino a che tutte le donne non riusciranno ad emergere l’intera società italiana risulterà impoverita”. “Personalmente ho fatto una scelta molto precisa quando mio padre è stato eletto, quindi per ora non svolgo la mia attività professionale, ma ho lavorato una vita, e conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare”, ha sottolineato.

“Maternità ancora ostacolo nel mondo del lavoro”

La maternità è ancora un ostacolo nel mondo del lavoro in Italia? “Temo di sì, io l’ho vista in questi termini. È stato difficile contemperare, difficile trovare un equilibrio. Tranne pochissime eccezioni non conosco una donna, nessuna amica, che non mi abbia detto di non aver pagato la maternità sul piano lavorativo” ha aggiunto Laura Mattarella.

“Primo voto donne fondamentale per crescita società italiana”

Il primo voto delle donne 80 anni fa ha avuto per l’Italia “un significato molto importante, perché è stato la conclusione di un percorso molto lungo che ha portato finalmente al riconoscimento del ruolo delle donne nella società italiana”. Lo ha detto Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista rilasciata al Tg3 in onda alle 19. “Parliamo di donne che avevano sostenuto interamente il Paese nel corso delle due guerre, non soltanto sotto il profilo sociale, ma anche da un punto di vista economico: sostenendo l’agricoltura, le fabbriche, le famiglie, curando i malati che tornavano dal fronte. Credo quindi che il riconoscimento del voto alle donne – che non ha caso ha coinciso con il ritorno alla democrazia – sia stato un momento fondamentale per l’accrescimento dell’intera società italiana”, ha aggiunto.