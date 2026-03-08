8 marzo 2026, Meloni: “Donne non devono scegliere tra lavoro e famiglia

“L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale“. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Alcuni risultati cominciano a vedersi ma strada ancora lunga”

“Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione. In questi anni abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi. Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. È questo, forse, il senso più autentico dell’8 marzo”, conclude.

La Russa: “Utile occasione di riflessione su sfide da affrontare”

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Senato della Repubblica rende omaggio a tutte le donne che, ogni giorno, contribuiscono con impegno, competenza e passione alla crescita della società. Questa ricorrenza rappresenta non solo un importante momento di celebrazione, ma anche una utile occasione di riflessione sul percorso compiuto e sulle numerose sfide ancora da affrontare per garantire pari opportunità, rispetto e piena valorizzazione del talento femminile in ogni ambito della vita sociale, culturale e professionale”. Lo scrive su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Riconoscere il loro ruolo significa impegnarsi concretamente per promuovere l’uguaglianza e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza. In questa giornata simbolica, rinnoviamo il nostro impegno a favore dei diritti delle donne e della parità di genere, affinché ogni donna possa esprimere liberamente il proprio talento e realizzare pienamente le proprie aspirazioni. Auguri a tutte le donne”, conclude.