Referendum giustizia, Anpi lancia la maratona '100 voci per il No' con il sindaco Gualtieri

Alla Casa internazionale delle donne di Roma parte la maratona oratoria ‘100 voci per il No‘ in occasione del referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. Esponenti della politica, della cultura e della società civile si alterneranno ai microfoni per sostenere le ragioni del no al referendum confermativo della riforma costituzionale. A lanciare l’iniziativa l’Associazione nazionale partigiani italiani con il suo presidente Gianfranco Pagliarulo, che scherza sul discusso tema dei toni del discorso pubblico: “Siamo per il ‘No’, e siccome siamo per una campagna referendaria educata siamo per il ‘No, grazie’ “.

La maratona Anpi è organizzata assieme all’associazione per la libertà di stampa Articolo 21 e a numerosi comitati nazionali per il “No”. Presente tra il relatori anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che lancia un appello: “Una riforma che modifica surrettiziamente gli equilibri della magistratura per fare in modo che le carriere di quei magistrati, che magari combattono la mafia in prima linea, siano decise dai parlamentari in base ad altre priorità. Sono convinto che le ragioni del ‘No’ stanno crescendo e sono convinto che tanti elettori di destra e di centrodestra che hanno a cuore la legalità e lo Stato, che vogliono che la magistratura non sia sottoposta all’arbitrio dei parlamentari, andranno a votare ‘No’ “.