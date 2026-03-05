Referendum giustizia, Nordio: “Sorteggio interrompe degenerazione correntizia come nel caso Palamara”

“Il sorteggio è previsto addirittura nell’ambito delle Commissioni che giudicano l’ingresso dei candidati in magistratura, cioè le Commissioni che giudicano i concorrenti che vogliono entrare in magistratura, sono magistrati sorteggiati. Quindi se un magistrato è idoneo, è sorteggiato ed è idoneo a giudicare chi deve entrare in magistratura, non si vede perché non dovrebbe esserlo a giudicare chi in magistratura c’è già. In realtà il motivo di fondo è che con il sorteggio si interrompe quel legame tra elettori ed eletti che ha portato a quella degenerazione correntizia che molti hanno lamentato soprattutto in occasione dello scandalo Palamara“. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Napoli, a margine di un’iniziativa a sostegno del Sì al Referendum sulla Riforma della giustizia.