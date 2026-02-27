Sanremo 2026, Ronzulli: "Direzione artistica a una donna? Mi piacerebbe"

“Se ho seguito il Festival? Lo seguo sempre e l’ho seguito anche quest’anno. È un Sanremo molto giovane, nazional-popolare, ci sono tantissime canzoni che quest’estate saranno un tormentone, quindi mi sta divertendo”. Così la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a LaPresse, in ingresso al teatro Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo. “La prossima direzione artistica deve essere femminile? Perché no?”, risponde la senatrice di Forza Italia, che sottolinea come “a me Conti piace tanto perché ha una estrema gentilezza nell’entrare nelle case delle persone”, mentre per il prossimo anno “la conduzione femminile non sarebbe male, mi piacerebbe”.