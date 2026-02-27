Referendum, Parodi: "Maggiore informazione cittadini giova al No"

“Rimonta del No? Credo ci sia una maggiore informazione dei cittadini, che ha sicuramente giovato di più al no che al sì. Il dato fondamentale credo resterà quello dell’affluenza. La quantità di cittadini che concretamente andranno a manifestare la propria opinione sarà decisiva, ricordando che non è un referendum con quorum e quindi conterà un voto in più per il sì o per il no”. Così Cesare Parodi, presidente dell’ANM, a margine di un incontro sulla lotta alle mafie a ‘Casa Sanremo’, in concomitanza con il Festival.

“Se mi auguro che comunque vada a votare quanta più gente possibile? Non mi sento di auspicare una vittoria sulla mancata partecipazione”, risponde Parodi, che in questo senso ribadisce “sarebbe molto più bella e significativa un’affermazione che coinvolga il più alto numero di cittadini”. Il presidente di ANM interviene poi sul dibattito e sullo sperato abbassamento dei toni:

“E’ stato fondamentale l’intervento del Presidente della Repubblica – rimarca – e mi pare di capire che molte persone hanno compreso”. “Purtroppo”, continua però Parodi, “soprattutto sui social ci sono ancora a volte dei messaggi e una modalità espressiva che non lasciano tranquilli circa la gestione fino alla fine in termini di correttezza reciproca di questa vicenda”.