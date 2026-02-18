Crosetto, un caffè con il papà di Bonelli: “Ex carabiniere che ha fatto la storia d’Italia”

“Ho ricevuto una lettera di un signore che mi ha scritto che oggi avrebbe compiuto 102 anni, che era un ex carabiniere che avrebbe avuto piacere di prendere il caffè stamattina col ministro della Difesa e quindi ho preso la macchina e alle 8.10 ero a casa sua a prendere il caffè con lui ad Acilia, vicino Roma. Il signore è il papà di Angelo Bonelli, e per questo ho dovuto chiedere permesso ad Angelo prima di raccontarlo, ma c’era anche lui e la cosa mi ha riempito di piacere”. Lo ha raccontato il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando nel Transatlantico della Camera dopo il question time. Il ministro, a proposito dell’incontro con il padre del deputato di Avs, ha quindi aggiunto: “Ha fatto più piacere a me che a suo padre, un uomo di 102 anni che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, ha lavorato alla ricerca del bandito Giuliano, ha scritto la storia d’Italia e sta di testa molto meglio di me”.

Crosetto lo ha scritto anche in un post su X

“Questa mattina poco dopo le 8 mi sono regalato un’esperienza straordinaria ed unica. Avevo ricevuto l’invito dell’Appuntato Luigi Bonelli per un caffè a casa sua nel giorno del suo 102esimo compleanno e l’ho accettato di buon cuore e con entusiasmo. Un Uomo che ha servito l’Italia in anni difficili, con sacrificio e con orgoglio: dalla seconda guerra mondiale alla caccia al bandito Giuliano. Grazie per avermi voluto con lei questa mattina, Signor Luigi e grazie per aver reso possibile questo incontro, Angelo. Onore a chi, come Luigi Bonelli, ha costruito la nostra Italia in silenzio, con lealtà e con dignità”, ha scritto poi Crosetto sui social, postando le foto dell’incontro.