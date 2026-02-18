Autonomia, via libera dal Consiglio dei ministri a schemi di intesa preliminare con le Regioni del Nord

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera agli Schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto alla presenza dei quattro Governatori, Marco Bucci, Attilio Fontana, Alberto Cirio e Alberto Stefani.

Il primo step del percorso istituzionale che gli schemi di intesa preliminare affronteranno è la fase dei pareri: entro i prossimi 60 giorni il parere della Conferenza Unificata, entro i successivi 90 giorni il parere delle Camere con atti di indirizzo. Questa fase si conclude con il ritorno degli schemi di intesa in Cdm, con il Governo che stilerà gli schemi di intesa definitiva e li invierà alle rispettive Regioni.

Il secondo step del percorso istituzionale è la fase delle approvazioni: la Regione deve approvare l’intesa definitiva e darne comunicazione al Governo, dopodiché il Cdm delibera l’intesa definitiva e un disegno di legge di approvazione dell’intesa entro 45 giorni. Tale ddl viene trasmesso alle Camere, con allegata l’intesa, per poi essere sottoposto alle Camere nel suo passaggio definitivo. Questa fase si conclude con l’approvazione delle intese da parte del Parlamento, andando a completare il percorso di attribuzione.

Calderoli: “Storica prima volta, ora avanti”

“Per la prima volta da quando si parla di regionalismo, c’è un passaggio ufficiale per l’attuazione concreta dell’Autonomia da parte del Governo e in piena sintonia con le quattro Regioni che hanno avviato il percorso previsto dalla Legge 86/2024. Si tratta di un traguardo storico per il regionalismo, che mai aveva visto l’avvio di un iter istituzionale propriamente detto attraverso degli schemi di intesa, ed è soprattutto una grande emozione personale, perché l’autonomia è la mia ragione di vita. Ora inizia ufficialmente il cammino per portare questi Schemi di intesa all’approvazione definitiva, ma il passo avanti compiuto oggi è veramente decisivo”. Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, in seguito all’approvazione degli Schemi di Intesa preliminare da parte del Cdm, che rappresenta a suo dire uno “storico passaggio”.

Cirio: “Non sarà strumento che creerà sperequazioni tra Nord e Sud”

“Il divario tra Nord e Sud si è creato in tutti questi anni in cui non c’era una normativa di riferimento. Il governo Meloni ha avuto la capacità di attuare ciò che la Costituzione prescrive, cioè l’autonomia differenziata, attraverso una norma che, mettendo la preventiva individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, garantisce che questo non sarà uno strumento che creerà sperequazioni, ma anzi sarà uno strumento di autonomia”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, aveva parlato arrivando a Palazzo Chigi per la riunione del Consiglio dei ministri in cui saranno esaminate anche le pre-intese sull’autonomia differenziata.

Bucci: “Per Liguria grande passo avanti”

“Sono molto contento che per la Regione Liguria si possa fare un gran passo avanti, per cui andiamo a vedere cosa si discute. Abbiamo già visto le pre-intese, io le ho firmate e sono favorevole a quello che presenterà il ministro Calderoli, e andiamo avanti. Per noi è un gran passo, soprattutto per la sanità e la protezione civile, che sono le due cose che hanno più effetto immediato sui cittadini”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, aveva parlato arrivando a Palazzo Chigi per la riunione del Consiglio dei ministri. “Se c’è il rischio di aumentare il divario tra Nord e Sud in tema di protezione civile? No, io penso esattamente l’opposto. La protezione civile – ha spiegato Bucci – ci consente di poter disporre dei fondi immediatamente il giorno dopo l’evento. Se il presidente si prende la responsabilità amministrativa di fare la procedura, le persone che purtroppo hanno subito un danno da un evento atmosferico o idrogeologico possono avere il rimborso il giorno dopo. E’ una cosa veramente incredibile rispetto ai tempi a cui siamo abituati adesso. Si prende la responsabilità il presidente, chiedendo un anticipo in base a quelli che sono i finanziamenti statali. Certo, ovviamente ci vuole qualcuno che ci metta la faccia ed il presidente della Regione, e io mi sento di rischiare per i miei cittadini”.