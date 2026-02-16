Lega, mail con minacce di morte a deputata Matone

La deputata della Lega, Simonetta Matone, ha ricevuto una mail contenente minacce di morte. Di questo episodio è stata informata la polizia postale, come conferma a LaPresse l’ex magistrata esponente del Carroccio.

“Dovresti vergognarti di ogni tuo passo”

“Ogni tua parola è un nonsenso, come quelle che caratterizzavano il ventennio, al quale la tua immonda presenza fa continuamente riferimento. Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l’angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa“, si legge fra l’altra nel testo della mail firmata in calce da “un italiano stanco della mandria di cui anche tu, nostro malgrado, fai parte”.