Olimpiadi 2026, Mattarella: "Attraverso lo sport si condividono valori di fraternità"

“Complimenti a tutti i nostri atleti che stanno realizzando in questo momento non soltanto una presenza italiana nei giochi, ma il segno dell’amicizia con tutti gli altri atleti e le altre atlete di ogni altro Paese. È questo è il senso delle Olimpiadi. È il senso di Casa Italia, che si apre a tutti coloro che verranno per condividere le bellezze di questi luoghi, ma anche i valori della fraternità umana, della condivisione delle prospettive da tutti i popoli attraverso lo sport”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a ‘Casa Italia’, a Cortina.