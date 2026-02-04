Angelo con il volto di Giorgia Meloni, coperta l’opera a San Lorenzo in Lucina: le foto della modifica

Dopo le polemiche nate nei giorni scorsi sul presunto volto della presidente del consiglio Giorgia Meloni raffigurato sull’angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina dopo il restauro, l’immagine è stata coperta con della vernice, in attesa di un’ulteriore modifica. Nei giorni scorsi il responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma, Giulio Albanese, aveva spiegato che sul ripristino dell’opera “ancora non è stata presa una decisione”, ma la “decisione sarà condivisa” tra l’ente proprietario della chiesa, il Fondo edifici di culto, la Soprintendenza italiana e lo stesso Vicariato.

Il responsabile del restauro: “Ognuno ci vede quello che vuole”

Bruno Valentinetti, responsabile del recente restauro di un affresco nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, si era parzialmente difeso dopo la scoperta della somiglianza dell’angelo raffigurato con la premier Giorgia Meloni: “Ognuno ci vede quello che vuole. Se siete contenti, fatelo. É il volto di un angelo. Se mi sono ispirato a persone viventi? No, sono tutti morti. Ho ricavato il disegno dalla traccia che c’era prima. La somiglianza con Giorgia Meloni? Sono stati fatti altri nomi. C’è anche chi dice che l’altro angelo è Conte. Sono io che ho fatto il restauro e il lavoro è stato concluso qualche mese fa. Quello che vedete però c’era anche 25 anni fa perché io ho restaurato un’opera di 25 anni fa. Sapete cosa vuol dire restaurare? Significa rifare quello che c’era prima quindi 25 anni fa c’era quello che vedete oggi”.

L’intervento sull’angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma (Foto LaPresse)

Meloni: “Non somiglio a un angelo”

Sui social l’ironia di Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi ha reagito al clamore sollevato dal particolare restauro: “No, decisamente non somiglio a un angelo”.