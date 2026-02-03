Askatasuna, Piantedosi alla Camera: “Corteo era la resa dei conti con lo Stato. Dinamiche terroristiche” – La diretta

Comunicazioni alla Camera del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo gli scontri avvenuti a Torino sabato 31 gennaio. Nel capoluogo piemontese, in seguito al corteo organizzato in solidarietà del centro sociale Askatasuna, è partita una guerriglia tra manifestanti e forze dell’ordine. Il governo Meloni e le opposizioni hanno condannato l’accaduto e l’esecutivo spinge ancor di più per un nuovo pacchetto sicurezza.

Tra le norme più a cuore ci sono la stretta sui coltelli, la riforma delle polizie locali, il fermo preventivo delle persone sospette, lo sgombero di tutte le case occupate, il rafforzamento del teser, l’incremento dei militari impegnati nell’operazione strade sicure e la cauzione da chiedere a chi organizza manifestazioni. Eppure sono tante le perplessità, anche tra la maggioranza, in merito ad alcuni provvedimenti.