Ucraina, il ministero degli Esteri di Kiev contro Salvini: “Se ha a cuore la pace si rivolga a Putin”

“Saremo sempre grati per il sostegno dell’Italia e di tutti gli italiani che, a differenza di Matteo Salvini, comprendono che sul campo di battaglia in Ucraina si decide il destino della pace in Europa. Al signor Vicepremier, se ha a cuore un accordo di pace, consigliamo di rivolgersi non al Presidente dell’Ucraina — il Paese che si difende dall’aggressione — bensì a Putin, che ha scatenato questa guerra”. È quanto scrive in un post sul social X il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhii Tykhyi, replicando a Matteo Salvini che domenica all’evento organizzato dalla Lega a Rivisondoli (L’Aquila) aveva affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe “scegliere tra una sconfitta e una disfatta”.

Tra i 3 e i 5 mila ucraini presero parte alla battaglia di Montecassino, uno degli scontri più cruenti della Seconda Guerra Mondiale.



Non scelsero "tra la sconfitta e la disfatta", anche se la vittoria a volte sembrava molto lontana. Combatterono fianco a fianco con gli altri… https://t.co/n5yIVceSj7 — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) January 26, 2026

“Tra i 3 e i 5 mila ucraini presero parte alla battaglia di Montecassino, uno degli scontri più cruenti della Seconda Guerra Mondiale“, aggiunge Tykhyi, “non scelsero ‘tra la sconfitta e la disfatta’, anche se la vittoria a volte sembrava molto lontana. Combatterono fianco a fianco con gli altri alleati, perché era in gioco la libertà dell’Italia e dell’intera Europa. Per quanto dura sia la lotta dell’Ucraina oggi, essa è altrettanto fondamentale quanto quella di 80 anni fa“.

Salvini a Zelensky: “Scelga tra sconfitta e disfatta”

La replica di Kiev arriva dopo le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, dal palco di Rivisondoli, si era idealmente rivolto al presidente ucraino: “Abbiamo sentito Zelensky che, dopo tutti i soldi, dopo tutti gli sforzi e gli aiuti, ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio, stai perdendo la guerra, credibilità e dignità, firma l’accordo di pace il prima possibile. Devi scegliere fra una sconfitta e una disfatta. È chiaro che bisognerà garantire protezione e sicurezza per evitare altri sconfinamenti e altre aggressioni, però nel decreto Ucraina per la prima volta quest’anno ha preso lo spazio primario la difesa dei civili rispetto alle armi, alle bombe e alla guerra grazie alla Lega”, ha aggiunto.