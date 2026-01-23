Vacanze scuola, Santanché: “Valutiamo una revisione sui modelli europei”

“È ormai risaputo che il nostro calendario scolastico concentra le vacanze principalmente in due periodi dell’anno, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi occidentali, dove le pause scolastiche sono suddivise in modo più equilibrato lungo l’intero arco dell’anno. Vogliamo proporre un allineamento graduale del calendario scolastico a modelli europei più moderni. Questa peculiarità non agevola il turismo interno, poiché genera affollamenti stagionali e limita la possibilità per le famiglie di viaggiare in periodi diversi dall’alta stagione. Proprio per questo, stiamo dialogando con il collega Valditara di avviare un percorso di confronto per lavorare su una graduale revisione dei piani scolastici, nei quali integrare viaggi alla scoperta dell’Italia più segreta e più vera cioè quella del Made in Italy, e del calendario scolastico, ispirandoci ai modelli europei più moderni e flessibili”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Terzo Forum Internazionale del Turismo, in corso a Milano. “Una tale riforma rappresenterebbe un punto di svolta per la destagionalizzazione dei flussi turistici, favorendo una migliore distribuzione delle presenze e contribuendo così sia al benessere delle famiglie che alla crescita sostenibile del settore turistico nazionale”, ha aggiunto Santanchè.

La ministra contestata: “Dimettiti”

Durante il Forum Internazionale del Turismo la ministra Santanchè è stata contestata da un ragazzo che, poco prima del suo intervento le ha urlato “Dimettiti, sei una ladra“. Il ragazzo è stato immediatamente allontanato dalle forze dell’ordine. “Ognuno può esprimere i suoi giudizi, questa è la democrazia”, ha detto la ministra dal palco