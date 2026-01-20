Scuola, Salvini: “Metal detector? Richiesta arriva da presidi, controlli servono”

Il metal detector nelle scuole? “Chiedetelo agli studenti, agli insegnanti, ai presidi, ai genitori. Non in tutte le scuole, in scuole problematiche e a rischio. Se uno esce di casa con una lama di 20 centimetri e va in classe, evidentemente c’è un problema. C’è un problema in quella casa e in quella famiglia. C’è un problema di chi glielo vende, c’è un problema di chi glielo porta. Ai miei tempi, quando si litigava per una ragazza, al massimo c’erano due spintoni, non una lama di 20 centimetri”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Roma. “Non ci vuole molto. Il ministro della Scuola ha fatto una proposta che, ripeto, arriva da alcuni presidi. Se ci sono alcune zone problematiche con alcune scuole problematiche dove gli stessi insegnanti non riescono ad arginare la violenza in classe… Ovviamente, poi serve prevenzione, educazione, non bastano i controlli, però i controlli servono”, ha aggiunto.