Giustizia, Nordio: "Trojan invasivo. Non possiamo estenderlo alle piccole mazzette"

“Il Trojan è uno strumento molto invasivo che va utilizzato come eccezione delle eccezioni, perché la base del nostro ragionamento è l’articolo 15 della Costituzione, che dice che la segretezza delle conversazioni è inviolabile. È lo stesso motivo per cui il voto è segreto, a differenza dell’Unione Sovietica”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine del convegno ‘Giustizia Giusta. Riformare e modernizzare l’Italia’. “La segretezza delle conversazioni è vincolata ad alcuni presupposti che la legge penale può alterare, per esempio in caso di terrorismo, mafia e sicurezza dello Stato – ha proseguito Nordio – Proprio perché deve essere l’eccezione delle eccezioni. Non possiamo estenderla alla piccola mazzetta e poi a tutti i reati, perché poi verrebbe vanificato l’articolo 15 della Costituzione”.