Riforma Giustizia, Comitato No: “Da Nordio polemica contraddittoria e infantile”

In merito alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo il quale l’Anm ‘ha paura del confronto’ sul referendum, “io veramente non mi capacito e non riesco a capire neanche il significato della polemica”. Così il costituzionalista Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No, contattato da LaPresse. “Prima si polemizza con l’Anm perché pretende di costituire un comitato e quindi ‘politicizzerebbe’ l’antagonismo con il governo – prosegue Grosso – poi, dopo che l’Anm promuove il comitato e ovviamente del comitato fanno parte soggetti che non sono magistrati, il ministro pretende di confrontarsi solo con l’Anm. Mi sembra, più che una contraddizione, una difficoltà di mettersi d’accordo con se stessi. Dopodiché io sono disponibile da sempre a confrontarmi col ministro e con chiunque, proprio perché siamo un comitato e mi sembra normale che non sia l’Anm ma il comitato a interloquire con il ministro sulle questioni inerenti il referendum. Non riesco veramente a comprendere il significato di questa polemica e la trovo un atto di un certo infantilismo. Se il ministro vuole parlare, il comitato è sempre a disposizione”.