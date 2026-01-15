Valeria Fedeli, da Schlein a Bertinotti: i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO

Tantissimi politici e rappresentanti delle istituzioni alla camera ardente di Valeria Fedeli, aperta questa mattina in Campidoglio a Roma. L’ex ministra, storica esponente del Pd, è morta ieri all’età di 76 anni. Il feretro è stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha concesso la Sala della Protomoteca per l’ultimo saluto a Fedeli. Il primo ad arrivare Matteo Renzi, con tutto il gruppo di Italia Viva. Presenti anche Dario Franceschini e Maria Elena Boschi.

La sala della Protomoteca in Campidoglio si è presto riempita, accanto al feretro ci sono il marito Achille Passoni e gli altri familiari di Fedeli. Tante le personalità arrivate: dall’ex premier e commissario europeo Paolo Gentiloni agli ex segretari del Pd Walter Veltroni, Nicola Zingaretti e Massimo D’Alema (oltre a Renzi). Sono arrivati anche l’ex leader di Rifondazione Fausto Bertinotti, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, la segretaria del Pd Elly Schlein. Presenti anche esponenti di altri partiti, tra cui la ministra Anna Maria Bernini e Renata Polverini.