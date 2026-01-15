Accesso Archivi

Valeria Fedeli, da Schlein a Bertinotti: i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTO

Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio, il marito Achille Passoni, Elly Schlein e la ministra Anna Maria Bernini Cronaca – (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Molti i rappresentanti delle istituzioni ed esponenti storici del Pd e non solo in Campidoglio

Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio . il marito Achille Passoni con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante l'arrivo del feretro Roma15 Gennaio 2026 - (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio . il marito Achille Passoni con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante l'arrivo del feretro Roma15 Gennaio 2026 - (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio 15 Gennaio 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Achille Passoni alla Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio 15 Gennaio 2026 - (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio. Matteo Renzi con una delle figlie 15 Gennaio 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio. Matteo Renzi e Dario Franceschini con una delle figlie (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio. Maria Elena Boschi (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio. Fausto Bertinotti, Achille Passoni (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio 15 Gennaio 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera Ardente di Valeria Fedeli in Campidoglio. Livia Turco e Achille Passoni (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Tantissimi politici e rappresentanti delle istituzioni alla camera ardente di Valeria Fedeli, aperta questa mattina in Campidoglio a Roma. L’ex ministra, storica esponente del Pd, è morta ieri all’età di 76 anni. Il feretro è stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha concesso la Sala della Protomoteca per l’ultimo saluto a Fedeli. Il primo ad arrivare Matteo Renzi, con tutto il gruppo di Italia Viva. Presenti anche Dario Franceschini e Maria Elena Boschi. 

La sala della Protomoteca in Campidoglio si è presto riempita, accanto al feretro ci sono il marito Achille Passoni e gli altri familiari di Fedeli. Tante le personalità arrivate: dall’ex premier e commissario europeo Paolo Gentiloni agli ex segretari del Pd Walter Veltroni, Nicola Zingaretti e Massimo D’Alema (oltre a Renzi). Sono arrivati anche l’ex leader di Rifondazione Fausto Bertinotti, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, la segretaria del Pd Elly Schlein. Presenti anche esponenti di altri partiti, tra cui la ministra Anna Maria Bernini e Renata Polverini. 

