Venezuela, Mattarella chiama la madre di Alberto Trentini

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha telefonato ad Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, operatore umanitario italiano arrestato in Venezuela nel novembre 2024. Il Capo dello Stato le ha rivolto i suoi auguri e manifestato la solidarietà di tutto il Paese per la situazione del figlio, detenuto in carcere.

Da oltre un anno in carcere a Caracas

Alberto Trentini, 45enne, si trova in carcere di Caracas dal 17 novembre 2024 accusato di cospirazione. Trentini è un operatore umanitario veneziano e per lui sono giunti appelli per riportarlo a casa, che però si sono infranti contro il muro di silenzio delle autorità venezuelane. Il cooperante lavora per la ong Humanity & Inclusion impegnata nell’assistenza umanitaria alle persone con disabilità, si trovava nel paese sudamericano dal 17 ottobre. Fin da subito aveva notato un “clima ostile“, come riferito da lui stesso a un collega.

Zanella: “Grazie a Mattarella per attenzione a Trentini”

“Grazie Presidente Mattarella per l’attenzione che ha voluto sottolineare nei confronti di Alberto Trentini e della sua famiglia che stanno vivendo il dramma della lunga e ingiustificata carcerazione di Alberto in Venezuela. Il gesto nei confronti della mamma Armanda è una preziosa testimonianza di vicinanza nel momento in cui le autorità politiche sembrano trovarsi impotenti di fronte al caso”. Così Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera dopo aver appreso della telefonata di Mattarella alla mamma del cooperante veneziano.