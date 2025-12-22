Piantedosi: “Casapound nella lista dei primi 6-7 immobili da sgomberare”

L’immobile occupato da CasaPound a Roma è nella lista “delle priorità, credo che sia tra i primi 6 o 7 da sgomberare”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo a L’Aria che tira, in onda su La7. “Ho preso quell’impegno quando da prefetto di Roma iscrissi l’edificio nella lista degli immobili soggetti a sgombero – ha affermato -. Abbiamo fatto sgomberi di qualsiasi colorazione ‘pseudo-politica. Da prefetto di Roma, io stesso ne ho fatti tanti, anche di Forza Nuova, occupati abusivamente. Non guardiamo al colore degli occupanti”.