Manovra, al via esame legge di Bilancio in Aula al Senato

Ha preso il via l’esame della legge di Bilancio in aula al Senato, con la relazione del relatore della Lega Claudio Borghi. Presente il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’Aula del Senato ha bocciato con 56 voti favorevoli, 101 contrari e un astenuto la questione pregiudiziale presentata dalle opposizioni alla Manovra

