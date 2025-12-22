Manovra, al via esame legge di Bilancio in Aula al Senato

Ha preso il via l’esame della legge di Bilancio in aula al Senato, con la relazione del relatore della Lega Claudio Borghi. Presente il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’Aula del Senato ha bocciato con 56 voti favorevoli, 101 contrari e un astenuto la questione pregiudiziale presentata dalle opposizioni alla Manovra
“Sono soddisfatto. È come arrivare in vetta, il sentiero è tortuoso ma l’importante e arrivare in vetta, non c’è un’altra strada”. Così il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, intercettato mentre lasciava il Senato dove è in corso la discussione sulla manovra.
Si apre ora la discussione generale sulla legge di Bilancio. Sono 53 gli iscritti a parlare (15 di maggioranza), per un totale di quasi 9 ore di discussione.
