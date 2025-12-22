Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 22 dicembre 2025

Ultima ora

Manovra, al via esame legge di Bilancio in Aula al Senato

Manovra, al via esame legge di Bilancio in Aula al Senato
Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in occasione dell’esame della legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
LaPresse
LaPresse
,

Ha preso il via l’esame della legge di Bilancio in aula al Senato, con la relazione del relatore della Lega Claudio Borghi. Presente il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’Aula del Senato ha bocciato con 56 voti favorevoli, 101 contrari e un astenuto la questione pregiudiziale presentata dalle opposizioni alla Manovra

In corso esame legge di Bilancio in Aula al Senato
Inizio diretta: 22/12/25 10:00
Fine diretta: 22/12/25 20:00
Giorgetti: "Sono soddisfatto, percorso tortuoso ma arrivati in vetta"

“Sono soddisfatto. È come arrivare in vetta, il sentiero è tortuoso ma l’importante e arrivare in vetta, non c’è un’altra strada”. Così il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, intercettato mentre lasciava il Senato dove è in corso la discussione sulla manovra. 

Senato boccia pregiudiziale, al via discussione generale

L’Aula del Senato ha bocciato con 56 voti favorevoli, 101 contrari e un astenuto la questione pregiudiziale presentata dalle opposizioni alla Manovra. Si apre ora la discussione generale sulla legge di Bilancio. Sono 53 gli iscritti a parlare (15 di maggioranza), per un totale di quasi 9 ore di discussione.

In corso esame pregiudiziale, poi quasi 9 ore di discussione generale

 E’ in corso, in Senato, l’esame della questione pregiudiziale presenta dalle opposizioni alla Manovra. Se, come da previsione, verrà respinte avrà inizio la discussione generale della legge di bilancio. Sono 53 (15 quelli di maggioranza) gli iscritti a parlare in discussione generale. I senatori avranno a disposizione un massimo di 10 minuti ciascuno, per un totale di quasi 9 ore. 

Manovra: al via esame legge di Bilancio in Aula Senato, presente Giorgetti

Al via l’esame della legge di Bilancio in aula al Senato, con la relazione del relatore della Lega Claudio Borghi. Presente il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. A seguire si terrà la discussione generale. 

© Riproduzione Riservata