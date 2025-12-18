Turismo, Santanchè: "Record di presenze in Italia, superata la Francia"

“Abbiamo avuto la soddisfazione di superare la Francia”, ha detto Daniela Santanchè parlando del numero di turisti che ogni anno vengono in Italia. “Devo il merito di tutto questo agli imprenditori e ai lavoratori del settore del turismo perché loro hanno fatto la parte più importante. Ma anche noi come governo abbiamo fatto quello che ci sembrava giusto”, ha aggiunto la ministra del Turismo in occasione della conferenza di Natale organizzata a Roma. Nei primi nove mesi dell’anno, secondo Istat, il nostro Paese ha registrato 406 milioni di presenze totali, in linea con la Spagna (415,6 milioni) e meglio di Francia (401,3 milioni), Germania (346 milioni) e Grecia (140,4 milioni).