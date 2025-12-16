Riforma Medicina, Bernini incontra gli studenti Cnsu: possibili modifiche all’accesso

Niente passi indietro sulla riforma del semestre aperto, ma piena disponibilità a correttivi sul funzionamento del meccanismo dell’accesso a Medicina valutando una riduzione dei programmi d’esame, l’estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica per il prossimo anno. E’ questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento espresso dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, dopo l’incontro di oggi con il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu).

Il confronto con gli studenti

L’incontro con gli studenti, durato più di tre ore, ha toccato vari temi, dai rapporti con gli atenei e centri di ricerca israeliani, ai finanziamenti agli atenei e alle borse di studio fino al nuovo corso per gli allievi dell’accademia di Modena a Unimore. Al centro del dibattito anche la riforma dell’accesso a Medicina con il semestre aperto. Il ministro ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti-Cnsu di istituire un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell’accesso a Medicina. Durante l’intervento ad Atreju, il ministro era stato contestato da un gruppo di studenti.