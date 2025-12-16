Morto il fratello del ministro Nordio

“Esprimo il più profondo cordoglio, istituzionale e personale, al Ministro Carlo Nordio per la perdita del suo amato fratello Roberto. Come il Ministro, anche Roberto ha portato avanti con passione e grande professionalità una vita legata alla giurisprudenza. Treviso perde una figura di spicco, riservata e benvoluta da chi l’ha conosciuta”. Lo rende noto il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, rivolgendo le condoglianze della Regione Veneto e sue personali al Ministro Nordio, colpito da un grave lutto familiare.

“Con il loro lavoro e la loro profonda passione per le materie giuridiche – aggiunge Stefani, i fratelli Carlo e Roberto, con tutta la loro famiglia di giuristi – hanno dato e stanno dando un contributo significativo a uno dei settori cardine della legalità e della convivenza civile come la giurisprudenza”.