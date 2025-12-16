Alessandra Moretti, Parlamento europeo vota revoca immunità per l’eurodeputata Pd. Salva Gualmini. Moretti: “È voto politico”

La plenaria del Parlamento europeo ha deciso di confermare il voto espresso dalla commissione giuridica JURI che chiedeva la revoca dell’immunità parlamentare per Alessandra Moretti mentre respingeva la richiesta di revoca per Elisabetta Gualmini, entrambe del Pd, coinvolte nell’inchiesta Qatargate.

Per Moretti su 651 votanti, 497 hanno votato per revocare l’immunità, 139 contro e 15 astenuti. Per Gualmini, su 655 votanti, 282 si sono espressi a favore della raccomandazione della JURI di non revocare, 254 contro e 19 astenuti.

La revoca dell’immunità per Moretti e Gualmini era stata chiesta dalla Procura federale belga nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate. Le due eurodeputate dem, dopo la richiesta degli inquirenti che indagano su una vicenda di presunta corruzione e ingerenza straniera nel Parlamento europeo, si erano autosospese.

Moretti: “Su immunità voto politico, lavorerò a testa alta”

“Il Parlamento europeo ha voluto accogliere la richiesta della procura belga riguardo la revoca della mia immunità. Sono amareggiata, come ho già avuto modo di dire , perché gli elementi su cui era basata la richiesta erano stati da me già smentiti su base documentale e continuo a sostenere che il voto non abbia guardato tanto agli effettivi contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

“Non sono preoccupata dell’impatto che questo voto avrà su di me, e aggiungo che a questo punto spero di essere ascoltata in procura il prima possibile per potermi difendere dalle accuse ,ma piuttosto della ricaduta di questo voto sulla dignità e sull’indipendenza del Parlamento. L’immunità non rappresenta un privilegio personale, ma la necessità di tutelare il parlamentare nel libero esercizio della sue essenziali funzioni. Ringrazio il mio gruppo e i tanti colleghi di ogni partito per il sostegno che sto ricevendo , continuerò a fare il mio lavoro a testa alta“, conclude.

Zingaretti: “Certo che Moretti dimostrerà sua correttezza”

“Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati. Continuo a pensare che già ora, dopo i chiarimenti prodotti, c’erano tutte le condizioni per tutelare di più le prerogative dei parlamentari ma ora nella fase che si apre ci sarà l’opportunità per verificare la sua estraneità. Intanto ora il suo impegno continuerà nel lavoro parlamentare”. Lo dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione PD al Parlamento europeo.

Il voto della commissione JURI

Il 3 dicembre scorso era stata la commissione Affari legali del Parlamento europeo (JURI) a respingere la richiesta di revoca dell’immunità per l’europarlamentare del Pd Elisabetta Gualmini, mentre aveva invece raccomandato di accettare la richiesta di revoca per Alessandra Moretti (Pd), entrambe coinvolte nell’indagine Qatargate. Su Gualmini in 7 avevano votato a favore della relazione che chiedeva la revoca, 16 contro e 1 astenuto, mentre per Moretti avevnao votato a favore della relazione in 16, 7 contro e 1 astensione.