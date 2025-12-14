Francesca Albanese, Valditara: “Se vere, le sue frasi sono incompatibili con le scuole”

“Non so cosa abbia detto Francesca Albanese nelle scuole dove è stata invitata. Ho letto sui giornali di alcune affermazioni che avrebbe fatto. Nel caso in cui risultassero vere sarebbero molto gravi. Leggo che avrebbe definito il governo fascista e complice del genocidio del popolo palestinese. E avrebbe incitato gli studenti a occupare le scuole. Come ministro ho il dovere di conoscere se questi fatti sono realmente accaduti, per giunta senza contraddittorio e durante una lezione curriculare quando tutti gli studenti hanno l’obbligo di presenza”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista a ‘Il Tempo’.

“Laddove siano state fatte davvero affermazioni di questo tipo, gli organi competenti dovranno appurare eventuali responsabilità all’interno della scuola. Perché si tratterebbe di fatti incompatibili con una scuola costituzionale che deve insegnare il pluralismo, lo spirito critico e un confronto improntato al dialogo e non all’insulto e tanto meno a violare le leggi dello Stato“, ha aggiunto Valditara.