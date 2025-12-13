Forza Italia, Occhiuto: “Convegno non è sfida a leadership Tajani”

“Quella del 17 è solo un’iniziativa per discutere insieme su come rendere Forza Italia e il centrodestra un po’ più liberali. Nessuna sfida alla leadership di Tajani“. Così il vicesegretario di FI e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rispondendo a margine della kermesse di FdI, Atreju, a chi chiede un commento sul convegno ‘In libertà’ in agenda mercoledì prossimo a Palazzo Grazioli. Occhiuto specifica anche che all’orizzonte non è previsto per lui “nessun nuovo ruolo in Forza Italia”.

Gasparri: “Radicamento crescente e aumento consensi, ruolo sempre più decisivo”

“Il radicamento di Forza Italia è crescente e accompagna l’aumento dei nostri consensi. Latina e il basso Lazio hanno sempre rappresentato una roccaforte per il movimento azzurro. E sono lieto di essere qui con il Segretario regionale Fazzone, con il consigliere regionale Tripodi, con gli assessori regionali Schiboni e Regimenti, con il consigliere regionale Mitrano e tanti dirigenti della provincia pontina, per inaugurare la nuova sede. Un luogo aperto al confronto sociale, al servizio delle realtà più fragili della nostra società. Un centro di ascolto”. Così il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri, inaugurando la sede del consigliere regionale di Forza Italia Latina, Angelo Tripodi. “È con iniziative come queste che Forza Italia consolida il suo ruolo, sempre più decisivo nella politica italiana. Aperto alla formazione politica di nuove generazioni, ma attento alla valorizzazione di esperienze e di realtà effettivamente rappresentative dei mille luoghi dell’Italia – ha spiegato il capogruppo di FI al Senato -. Agiamo nelle periferie delle città, nei borghi, ma anche nei contesti metropolitani”. “Nelle ultime ore il Segretario del nostro movimento, Antonio Tajani, nel suo ruolo di Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio, ha incontrato in India il presidente Modi, che guida la più grande democrazia del pianeta e la nazione più popolosa del mondo con circa 1 miliardo e mezzo di abitanti. In Germania ha incontrato il nuovo leader tedesco Merz. A Roma è stato accanto al Santo Padre in una solenne celebrazione nell’Aula Paolo VI e ha incontrato Abu Mazen per affrontare i nodi della Palestina. In poche ore, dall’India alla Germania fino a Roma, ha avuto un dialogo con le autorità principali del pianeta e affrontato i problemi più gravi del nostro tempo. Forza Italia è protagonista perché sa essere presente nell’ultimo dei borghi, ma anche, con il suo leader, nei luoghi delle decisioni che riguardano il futuro della terra”, ha concluso Gasparri.