Dl Milleproroghe approvato in Cdm: cosa contiene, dalle multe stradali allo scudo penale per i medici

Approvato ieri 11 dicembre dal Consiglio dei ministri il decreto legge cosiddetto ‘Milleproroghe’, l’annuale provvedimento varato dal Cdm per spostare in avanti termini previsti da leggi già approvate, oppure per prolungare l’efficacia di norme in scadenza. Lo strumento serve per evitare vuoti normativi e dare più tempo a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni ad adeguarsi a obblighi e riforme. Ecco alcune delle principali misure contenute al suo interno.

Le misure del dl Milleproroghe

Sostegno a imprese e lavoro

Proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)

Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione.

Sanità e sicurezza

Prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ( ‘scudo penale’ ) degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave .

) degli ai casi di . La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.

Famiglie e territorio

Il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026.

a favore dei è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.

Misure economiche e regolatorie

Sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada .

. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.

Normativa sanitaria e ricerca