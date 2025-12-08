Usa-Ue, Tajani: “Washington principale alleato, elettroshock indispensabile per salvare l’Europa”

Nei momenti di massima crisi si “possono aprire nuove opportunità” e occorre trovare il coraggio per un “elettroshock indispensabile per salvare l’Europa dal tramonto, dal ridursi a gigante economico e nano politico, entità residuale nel nuovo scenario mondiale”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. A suo dire, non serve “meno Europa, ma un’Europa che si rinnova e diventa protagonista e anche autonoma”. Come si fa? “Cambiando, profondamente. L’Europa così come è strutturata non può reggere al confronto con altre potenze. E non è questione di replicare a questa o quella dichiarazione – l’America resta necessariamente il nostro principale alleato – o di pensare di essere in guerra con la Russia. Serve pensare a come noi possiamo risollevarci, non ridurci ad azioni di piccolo cabotaggio”, aggiunge. “L’Italia – sottolinea Tajani – può avere un grande ruolo in questo cambiamento, sapendo quali sono le necessità. La prima è ritrovare un’anima politica, quella di un continente dalle radici cristiane, dell’illuminismo, dei diritti, del rispetto per la persona, l’unico che non prevede la pena di morte”.

Può la politica ridar forza a quello che anche la Lega, oltre ai tanti nazionalisti, ritiene un carrozzone inutile? “Intanto provare amore di patria non significa essere nazionalisti. Tutti amiamo il nostro Paese, ma per renderlo più forte non possiamo isolarci, perché i numeri ci dicono che non possiamo confrontarci da soli con le grandi potenze mondiali. Quindi bisogna contrastare le spinte nazionaliste con riforme incisive e vere”, prosegue il vicepremier azzurro. E ancora: “Deve tornare la politica e finire lo strapotere delle burocrazie di Bruxelles. Non è possibile che solo perché si è studiato al Collegio di Bruges si possa pensare di avere più potere da chi è eletto dai cittadini. La burocrazia europea è elefantiaca, in poteri, in lacci e lacciuoli. Bisogna essere rapidi, veloci, elastici. Per ogni nuovi norma, due vanno abolite. E basta con politiche da harakiri, come l’esagerazione sul Green Deal che ha fatto danni a un continente industriale come il nostro. Per non parlare dell’agricoltura”.

“Ucraina? Decreto armi si farà, non c’è dubbio su nostra linea“

“Il decreto armi per l’Ucraina, da usare sul proprio territorio, si farà come ha detto chiaramente la premier. Non c’è dubbio sulla nostra linea. Per impegni maggiori, possiamo pensare a fondi europei ad hoc, a eurobond per rafforzarci. Perché la realtà è quella che abbiamo davanti: dobbiamo saper garantire la nostra difesa e lavorare alla riunificazione dell’Europa anche ad Est, e noi siamo i primi sostenitori dell’ingresso nella Ue dei paesi balcanici. L’unità dell’Occidente – ha aggiunto – è un patrimonio irrinunciabile. Io non credo si possa fare a meno così facilmente dell’Europa, anche se è chiaro che agli Usa interessa la sfida con la Cina. Perché non è detto che la Cina rompa con la Russia e non servirebbe neanche agli Usa perdere un alleato e un continente che è un mercato di import ed export ricchissimo. E tantomeno – lo dico a tutti quelli che contestano l’importanza dalla Ue – serve all’Italia isolarsi. Dei 623 miliardi di export delle nostre aziende, oltre 200 sono verso paesi europei. Isolarsi, dire no all’Europa, ci farebbe diventare residuali e irrilevanti”.

Secondo Tajani, inoltre, “è una necessità rafforzare la nostra difesa, il che non significa solo armi da usare contro un ipotetico nemico, ma mezzi anche per difendere la nostra economia, penso alla nostra Marina militare, alle forze che prestano servizio sotto l’egida Onu. Io penso serva un esercito comune come punto d’arrivo, ma intanto è necessario un coordinamento per una difesa comune, anche attraverso una stretta collaborazione industriale con Usa e gli altri paesi della Nato e del G7“.