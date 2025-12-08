Manovra, Landini verso lo sciopero generale: “Governo cambi rotta, più soldi per salari e sanità”

“Il governo deve cambiare la sua politica economica”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che per venerdì prossimo ha proclamato un nuovo sciopero generale organizzando manifestazioni in tutta Italia, in un’intervista a ‘La Stampa’. “Si sciopera innanzitutto per aumentare i salari. È una emergenza confermata non solo dall’Istat ma anche Mediobanca, secondo la quale mentre stanno aumentando i profitti stanno calando i salari, con l‘80% dei guadagni realizzati in questi anni da imprese private e grandi gruppi pubblici suddivisi tra gli azionisti anziché essere investiti. E poi scioperiamo per chiedere il rilancio e l’innovazione del nostro sistema produttivo e del terziario, perché siamo nel pieno di un processo di deindustrializzazione che sta colpendo l’automotive, la siderurgia, la chimica di base, il tessile come dimostra anche l’aumento delle ore di cassa integrazione. Vogliamo contrastare un modello di fare impresa fondato sul subappalto”, aggiunge.

“Per rendere stabile il lavoro precario, investire nella sanità pubblica e sulla non autosufficienza, affrontare il problema della casa e garantire il diritto a nuove politiche industriali e del terziario, occorre introdurre – sottolinea – un contributo di solidarietà. Su 59 milioni di italiani riguarderebbe 500.000 persone che hanno un ricchezza netta annua superiore ai 2 milioni. Un loro contributo dell’1,3% permetterebbe di incassare 26 miliardi. Se il governo non lo fa e preferisce continuare a far pagare a 38 milioni di italiani 25 miliardi di tasse in più compie una scelta politica ben precisa che finisce per colpire solo lavoratori e pensionati”.

Oltre ai salari, secondo Landini, “c’è il problema delle pensioni. In campagna elettorale avevano promesso di cancellare la legge Fornero, mentre ora siamo di fronte al peggioramento di quella legge: si sta andando senza alcun paracadute verso un aumento a 70 anni dell’età pensionabile che in Europa rappresenterebbe un record assoluto. E poi non si affrontano nel modo più assoluto il problema delle donne colpite anche dai bassi salari, dei giovani, dei precari, né tantomeno quello dei lavori gravosi al punto che si continua a morire, soprattutto i 60-65enni costretti ancora andare a lavorare”. Rispondendo a una domanda sull’occupazione in aumento sottolineata dal governo Meloni, Landini sottolinea: “Il punto vero è che la gente non arriva alla fine del mese, ogni anno 90-100 mila giovani in larga parte laureati e diplomati vanno via dall’Italia e l’occupazione che sta crescendo riguarda di fatto gli ultracinquantenni: 15 anni fa gli over 50 che lavoravano erano 4 milioni e mezzo mentre oggi sono quasi 11 milioni”.