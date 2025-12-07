Meloni, scritta con minacce alla premier: la solidarietà della maggioranza

“Solidarietà al Presidente Meloni per queste minacce firmate, come sempre, dall’estremismo rosso: l’ennesima prova di un clima d’odio che qualcuno continua a tollerare. Non ci intimidiscono. Non ci hanno mai intimidito”. Lo scrive su Facebook il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che posta la foto di una scritta con vernice rossa su un muro contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La solidarietà della maggioranza

.@GiorgiaMeloni non sono le minacce di qualche estremista ad intimidirti.Ti sono vicino.Quello che preoccupa è il clima di violenza dell’estrema sinistra ispirato da cattivi maestri.Tutte le forze politiche dovrebbero dire:basta!E isolare ogni forma di estremismo. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 7, 2025

Immediata la solidarietà dei parlamentari di maggioranza. Tra i primi il vicepremier Antonio Tajani, con un post su X: “Giorgia, non sono le minacce di qualche estremista ad intimidirti. Ti sono vicino. Quello che preoccupa è il clima di violenza dell’estrema sinistra ispirato da cattivi maestri. Tutte le forze politiche dovrebbero dire: basta! E isolare ogni forma di estremismo”.

“Solidarietà al presidente del Consiglio Meloni per l’aberrante frase, dipinta in rosso su una parete bianca, a Marina di Pietrasanta: ‘Spara a Giorgia’. Accanto, la firma delle Brigate Rosse. Un clima d’odio inaccettabile. Una minaccia di morte – tutt’altro che velata – per la quale auspichiamo una condanna unanime e bipartisan”. Così il deputato Andrea Crippa, commissario della Lega in Toscana.

“Nell’esprimere la mia piena solidarietà alla premier Meloni per le nuove, ulteriori minacce comparse oggi a Marina di Pietrasanta, esprimo anche la preoccupazione per un clima d’odio che non tende a scemare ma purtroppo a crescere. Questa volta si tratta di anonimi, pochi giorni fa abbiamo assistito a cori osceni diretti da un sindacalista a viso aperto. È necessario che tutte le forze politiche si impegnino per arginare i facinorosi, i cui messaggi ci richiamano ad un tragico passato che non può e non deve riemergere nella nostra Nazione”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la scritta minacciosa ‘Spara a Giorgia’, ennesimo episodio di odio e istigazione alla violenza. È indispensabile uno stop immediato a questo clima avvelenato: serve una condanna unanime e trasversale, e occorre abbassare i toni per riportare il dibattito pubblico entro i confini del rispetto. Siamo certi che il presidente del Consiglio nemmeno questa volta si farà intimidire e proseguirà, con la tenacia e la determinazione che da sempre la contraddistinguono, l’ottimo lavoro alla guida del Paese”. Lo dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

“Vergognosa la scritta, a firma BR, apparsa a Marina di Pietrasanta e indirizzata alla presidente del Consiglio. Parole che alimentano un clima di odio inaccettabile. La lotta all’estremismo non ha colore politico, anche la sinistra condanni con fermezza. La mia solidarietà a Giorgia Meloni”. Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

“Esprimo la mia piena solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la scritta minacciosa comparsa oggi. Un gesto vile, che alimenta un clima di odio e di violenza verbale ormai intollerabile. Non possiamo accettare che il confronto politico deragli in intimidazioni di questo tipo: serve una condanna chiara e unanime, e la responsabilità di riportare il dibattito pubblico entro i confini del rispetto. Ribadisco con fermezza che nessuna minaccia potrà mai indebolire le istituzioni della Repubblica né il lavoro di chi le guida”. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.