Meloni in Bahrein: “L’Italia può essere per il Golfo la porta d’accesso all’Europa”

“L’Italia può essere e sarà per il Golfo la porta d’accesso all’Europa, dando un impulso ancora più forte a una cooperazione economica che oggi vale 35 miliardi di dollari l’anno, ma che non esprime ancora il vero potenziale della nostra relazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al 46esimo Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) a Manama, in Bahrein. “Vogliamo porre le basi di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunità di cooperazione tra Europa, Africa, Italia e Golfo, e offrire opportunità decisive per il successo della transizione. La neutralità tecnologica è il principio che deve guidare il nostro pensiero per costruire un mix di tutte le tecnologie disponibili e di quelle su cui ricerca e innovazione stanno lavorando. Su questo tema, la mia idea è che l’approccio debba essere più pragmatico e meno ideologico“, ha aggiunto.

Gaza, Meloni: “Piano di pace irripetibile, l’Italia fa la sua parte”

“Il piano presentato dal presidente Trump offre una reale possibilità di costruire un quadro stabile e duraturo di pace e sicurezza. Sappiamo bene quanto fragile sia la tregua e quanto lavoro sarà necessario per trasformare questa opportunità in una realtà di lungo periodo. Ma siamo tutti impegnati a sostenere e coltivare l’unità d’intenti dimostrata dalla comunità internazionale a Sharm el-Sheikh, raggiungendo un livello inusuale di condivisione e partecipazione. L’Italia sta facendo la sua parte, sia formando le forze di sicurezza palestinesi sia fornendo il pacchetto di aiuti per la loro conferenza di ricostruzione. Resto tuttavia convinta che, per garantire al Medio Oriente la sicurezza e la stabilità che merita, dobbiamo lavorare per raggiungere la soluzione strutturale dei due Stati”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Bahrein. “E sappiamo tutti che questo richiede il riconoscimento, da parte di Israele, del diritto dei palestinesi ad avere il proprio Stato, e il riconoscimento definitivo del diritto dello Stato di Israele all’esistenza e alla sicurezza. Sono pienamente consapevole che non si tratta di un percorso facile. Tuttavia, quando guardo ai leader seduti attorno a questo tavolo, sono convinto che tutti noi desideriamo la stessa cosa: un futuro di pace, un futuro di prosperità, un futuro di stabilità. Essere in grado di concentrarci sullo scambio e non sugli atti umanitari, sulla strategia e non sull’emergenza, sulla stabilità e non sulla precarietà. Sappiamo tutti che questa proposta di pace è un’opportunità che potrebbe non ripetersi, ed è per questo che l’Italia intende sostenerla con decisione”, ha aggiunto.

Terrorismo, Meloni,: “Lavorare insieme contro proselitismo fondamentalista in Ue”

“Lavorare insieme è essenziale per costruire percorsi condivisi volti a scongiurare il proselitismo fondamentalista in Europa, favorire forme fruttuose di dialogo e confronto tra identità diverse e sostenere concretamente percorsi di integrazione. Ma un presupposto di partenza deve essere uguale per tutti: quando si sceglie di vivere in una nazione straniera, occorre accettarne la legge, la cultura e la tradizione affinché la convivenza sia possibile. E lo ribadisco qui, in una nazione che è stata pioniera del dialogo interreligioso e del rispetto”, ha detto Meloni nel suo discorso.

Per quanto riguarda “il contrasto al terrorismo e all’estremismo, dobbiamo continuare a lavorare con tutti gli strumenti a nostra disposizione ù finanziari, militari, giudiziari. Abbiamo ottenuto risultati notevoli insieme, ma siamo tutti consapevoli che possiamo e dobbiamo fare molto di più. Le relazioni tra l’Europa e le nazioni del Golfo stanno attraversando una fase molto positiva, fondata su un dialogo politico proficuo e solide relazioni commerciali. Questo ci consente di parlare tra noi anche delle crescenti tensioni in Europa legate a episodi di radicalismo islamico. In diversi contesti europei assistiamo sempre più al fenomeno del separatismo islamico, ovvero alla mancata accettazione da parte di alcune comunità islamiche delle leggi e delle consuetudini delle nazioni europee. Ciò genera tensioni che rischiano di minare la coesione sociale e alimentare l’ostilità verso le minoranze musulmane in tutta Europa”.

“Pronti a ospitare vertice Golfo e Mediterraneo in Italia”

“Sappiamo tutti che l’importanza del nostro spazio condiviso è destinata solo ad aumentare e che abbiamo bisogno di un dialogo più strutturato, capace di portare a una cooperazione rafforzata, se vogliamo che tutti noi possiamo sfruttare appieno le opportunità offerte dalla nostra centralità geopolitica. Per questo motivo, se l’idea vi piace, vorrei lavorare con voi a un Gcc-Med Summit che, ovviamente, sono pronta a ospitare in Italia, una nazione storicamente e geograficamente al centro di questi spazi, per creare questo nuovo e ambizioso formato di dialogo tra le nazioni del Golfo e del Mediterraneo. Un formato che non intende competere con altre iniziative o forum internazionali né porsi come alternativa ad essi, ma che sappia invece lavorare su complementarità, sinergie e punti di forza reciproci”, ha sottolineato Meloni. “Il nostro obiettivo deve essere la costruzione di una piattaforma operativa comune, concentrandoci sulle sfide in cui possiamo fare la differenza insieme. E la prima di queste sfide risiede nello sviluppo di interconnessioni economiche, sempre più decisive nello scenario economico globalizzato e altamente innovativo che stiamo vivendo”, ha aggiunto.

“Dialogo in Dna Italia, protagonista scena internazionale”

“E’ un grande onore per me essere qui con voi oggi e ringrazio profondamente ancora una volta per questa storica opportunità che il Consiglio di cooperazione del golf sta offrendo all’Italia. L’Italia è una nazione dal cuore antico, con uno sguardo rivolto al futuro, capace di affascinare il mondo con la propria identità e di cercare di svolgere un ruolo da protagonista sulla scena europea e internazionale. Una nazione che porta nel proprio Dna caratteristiche come il dialogo, la capacità di confrontarsi con tutti e il rispetto per i suoi interlocutori. Questa è la nostra tradizione. È ciò che ci ha sempre contraddistinti. È il valore che ha permesso alla civiltà italiana di contaminarsi e arricchirsi senza mai smarrirsi“, ha detto tra l’altro la premier nel suo discorso.

“Il dialogo non deve mirare all’omologazione o alla cancellazione delle differenze. Tutt’altro. Il dialogo deve invece aiutare a conoscersi, a rispettarsi pienamente. Il rispetto presuppone la comprensione di storia, cultura, radici, e il suo prerequisito risiede nella consapevolezza e nell’orgoglio della propria identità, perché solo identità forti non temono il confronto. Questo è un presupposto per difendere insieme i capisaldi inevitabili di qualsiasi società sicura e prospera, come la libertà religiosa e i diritti delle persone”, ha detto ancora la premier. “Lavorando a questo incontro ho scoperto uno dei simboli più affascinanti di questa terra: la Shahjarat al-Hayat, l’Albero della vita, il magnifico albero di acacia che vive e prospera nel deserto del Bahrein. È un simbolo dell’impossibile che diventa possibile, come la cooperazione tra noi, come l’amicizia tra noi, che alcuni vorrebbero rendere impossibile, ma che invece può prosperare riccamente per molto tempo ancora. Questo è il mio augurio personale ed è anche il motivo per cui sono così orgogliosa di essere qui”, ha concluso.