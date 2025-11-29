Ponte Stretto, Salvini: “Lunedì a Chigi riunione tecnica con tutti i ministeri”

Nonostante lo stop arrivato dalla Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto “non è vero che bisognerà rifare una gara. La gara c’è stata. Ovviamente i costi del 2025 dei materiali, dell’acciaio, del cemento, dell’energia, non sono i costi di dieci anni fa. Questo non perché è cambiato il progetto, ma perché è cambiato il mondo”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, intervenendo in video-collegamento alla seconda giornata del convegno ‘Connessioni mediterranee’ in corso al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. “Qualcuno non si è accorto che c’è stato il Covid, ci sono delle guerre ancora in corso, quindi non è cambiato strutturalmente il progetto, anzi, il progetto migliora e migliorerà ulteriormente – sottolinea il segretario della Lega -. Sono cambiati i costi dei materiali, dell’energia, delle materie prime, quindi rifare un’altra gara vuol dire di no al Ponte. Il mio obiettivo è di aprire i cantieri nel 2026. Lunedì ci sarà una riunione tecnica con tutti i ministeri a Palazzo Chigi. Entro una settimana saprò essere più preciso su quali saranno i passaggi tecnici” per andare avanti. “Non dobbiamo trovare sotterfugi o furbate e sono convinto che supereremo le perplessità che la Corte dei Conti ci ha sottolineato, e invece di partire come avrei desiderato entro novembre-dicembre di quest’anno coi cantieri vorrà dire che partiremo nel 2026. Ripeto, furbate non ne facciamo, abbiamo seguito tutte le norme e convinceremo tutti coloro che stanno eccependo del fatto che si sta rispettando la legge italiana e la legge europea”, conclude Salvini.

“Non vogliamo pensare da Corte Conti pregiudizio ideologico”

“La strategia del governo per fronteggiare l’ostacolo della Corte dei Conti? Noi stiamo facendo quello che abbiamo fatto per tre anni: stiamo lavorando, studiando, ragionando, scrivendo. Ho fatto sia ieri che ieri l’altro due riunioni, prolungate, con i tecnici del ministero, coi giuristi, ho incontrato il dottor Salini”, ha detto Matteo Salvini. “Stiamo lavorando per rispondere alle obiezioni della Corte dei Conti, ovviamente nel merito tecnico – sottolinea il segretario della Lega -, non vogliamo pensare che ci sia un pregiudizio ideologico, perché la Corte dei Conti valuta la legittimità degli atti”. “In questi anni – ricorda – noi abbiamo collaborato giorno e notte con la Commissione Europea, con le istituzioni europee, e questo faremo nelle prossime settimane. Continuare il confronto con le istituzioni europee per rispondere alle obiezioni e per poi sistemare gli atti che andranno sistemati. Sono convinto che riusciremo ad aprire questi benedetti cantieri”.

Bonelli (AVS): “Stop a opera ad altissimo impatto ambientale”

Stretto: Bonelli (Avs),“Questo non è lo sviluppo di cui Sicilia e Calabria hanno bisogno. Le risorse vadano a ferrovie, sanità, tutela del territorio e mobilità sostenibile, non a un’opera faraonica e ad altissimo impatto ambientale”. Così in una nota Angelo Bonelli, parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde, che oggi sarà a Messina per partecipare alla manifestazione contro il progetto del Ponte sullo Stretto.

Damante (M5s): “Diciamo no a un bluff da 14 miliardi”

“I cittadini tornano in piazza per dire no al grande bluff targato Salvini. Un bluff da 14 miliardi che pagheranno solo gli italiani”. È quanto afferma in una nota la senatrice M5S Ketty Damante, segretaria in commissione Bilancio a Palazzo Madama. “Ancora una volta – aggiunge – il ministro dei Trasporti ha cercato di fare il furbo violando norme europee e ambientali, spacciando per avveniristico un progetto vecchio e al di fuori di ogni regola, pur di piazzare la bandiera. Intanto si bloccano risorse che potrebbero essere utilizzate per i servizi essenziali, trasporti ferroviari efficienti e autostrade che oggi sono un colabrodo. Dopo il no della Corte dei conti, i cittadini siciliani e calabresi tornano a manifestare contro una infrastruttura inutile, contro rapporti opachi, e soprattutto contro un progetto senza capo né coda. Salvini si rassegni, il gioco non gli riuscirà”.